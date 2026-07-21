В Испании объявили экстренное предупреждение из-за аномальной жары

Ситуация с жарой в Испании выглядит особенно тревожной на фоне климатических рекордов последних лет. Как ранее сообщали в Aemet, первая половина 2026 года стала самой теплой за последние 65 лет. При этом июнь нынешнего года занял второе место среди самых теплых первых летних месяцев за всю историю метеонаблюдений — он уступил лишь июню 2025 года. В среднем температура в июне оказалась на 3,2 градуса выше климатической нормы.