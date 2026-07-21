В Испании объявили экстренное предупреждение из-за аномальной жары

В Испании из‑за экстремальной жары введено экстренное предупреждение — оно будет действовать как минимум до 23 июля. По данным государственного метеорологического агентства Aemet, во многих регионах страны уровень тревоги повышен до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Прогнозируется, что температура во многих районах превысит 40 градусов, а в Мадриде воздух прогреется примерно до 35 градусов.
Ситуация с жарой в Испании выглядит особенно тревожной на фоне климатических рекордов последних лет. Как ранее сообщали в Aemet, первая половина 2026 года стала самой теплой за последние 65 лет. При этом июнь нынешнего года занял второе место среди самых теплых первых летних месяцев за всю историю метеонаблюдений — он уступил лишь июню 2025 года. В среднем температура в июне оказалась на 3,2 градуса выше климатической нормы.
Испания уже сталкивалась с экстремальными значениями температуры: в августе 2021 года в населённом пункте Ла‑Рамбла на юге страны был зафиксирован абсолютный рекорд — столбик термометра поднялся до 47,6 градуса. Нынешняя волна жары пока не достигла этой отметки, но масштаб угрозы остается серьезным: высокие температуры несут риски для здоровья людей, могут спровоцировать лесные пожары и создать дополнительную нагрузку на энергосистему.
Метеорологи призывают жителей и гостей страны соблюдать меры предосторожности: избегать длительного пребывания на открытом солнце, пить больше воды и по возможности ограничить физическую активность в самые жаркие часы.