Кадр дня: в Приморском крае началось цветение лотосов

В Приморском крае наступил пик цветения лотосов, и одно из самых живописных мест для наблюдения за этим явлением находится прямо у промышленных ворот Артемовской ТЭЦ. Озеро Карасиное, расположенное в непосредственной близости от электростанции, превратилось в огромный розовый ковер. Контраст между хрупкой, почти инопланетной красотой цветущих водных растений и суровым постапокалиптическим пейзажем бетонных градирен создает уникальный визуальный эффект, привлекающий как профессиональных фотографов, так и простых жителей края.