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Кадр дня: в Приморском крае началось цветение лотосов

На Карасином озере возле Артемовской тепловой электростанции в Приморском крае началось цветение лотосов.

Сейчас в Ричмонде: +28° 6 м/с 74% 755 мм рт. ст. +28°
В самом сердце индустриального пейзажа Артемовской ТЭЦ спряталось настоящее «розовое чудо» — озеро Карасиное, сплошь покрытое цветущими лотосами.
Источник: РИА "Новости"

В Приморском крае наступил пик цветения лотосов, и одно из самых живописных мест для наблюдения за этим явлением находится прямо у промышленных ворот Артемовской ТЭЦ. Озеро Карасиное, расположенное в непосредственной близости от электростанции, превратилось в огромный розовый ковер. Контраст между хрупкой, почти инопланетной красотой цветущих водных растений и суровым постапокалиптическим пейзажем бетонных градирен создает уникальный визуальный эффект, привлекающий как профессиональных фотографов, так и простых жителей края.