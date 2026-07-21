Физик Бычков объяснил, как понять, что в вас сейчас ударит молния

Доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков в беседе с РИАМО назвал признак, сигнализирующий об опасности быть поражённым молнией. Так, если во время грозы волосы начинают приподниматься и тянутся вверх, это может указывать на нахождение в опасной зоне с высоким риском удара.
По словам Бычкова, перед разрядом линейной молнии в облаке происходит разделение зарядов: верхняя и нижняя части облака заряжаются противоположными знаками, что создает электрическое поле. Если облако сильно заряжено, предметы на поверхности Земли, включая волосы человека, подвергаются индуктивной зарядке. Волосы приобретают заряд противоположного знака и начинают приподниматься, словно стремясь к облаку.
Бычков подчеркнул, что такие явления свидетельствуют о нахождении в опасной зоне. Облачное электричество всегда представляет угрозу, так как из заряженного облака в любой момент может произойти разряд молнии. Если человек оказывается в такой области, он становится проводником, что повышает вероятность удара молнии именно в него.