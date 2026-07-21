Физик Бычков объяснил, как понять, что в вас сейчас ударит молния

Бычков подчеркнул, что такие явления свидетельствуют о нахождении в опасной зоне. Облачное электричество всегда представляет угрозу, так как из заряженного облака в любой момент может произойти разряд молнии. Если человек оказывается в такой области, он становится проводником, что повышает вероятность удара молнии именно в него.