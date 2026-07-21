Синоптики предупредили о переменах погоды в августе

Август может преподнести немало погодных сюрпризов — метеорологи предупреждают о возможных резких перепадах температуры, ливнях, грозах и сильных порывах ветра. При этом давать точные долгосрочные прогнозы на целый месяц специалисты считают делом крайне непростым.
По словам ведущего метеоролога портала «Гисметео» Леонида Старкова, в августе не исключены заметные колебания температуры — в течение суток столбик термометра может опуститься сразу на несколько градусов. Правда, такие резкие скачки случаются реже, чем в июне или июле, когда атмосферные процессы проявляют себя особенно бурно.
В столичном регионе ситуация может оказаться особенно непростой. Как отметила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, москвичам стоит быть готовыми к ливням, грозам и резким порывам ветра. При этом заранее предсказать, насколько интенсивными окажутся эти явления, практически невозможно: на месячном горизонте прогнозы остаются приблизительными.
Причина такой неопределённости кроется в самой природе атмосферных процессов. По словам эксперта, достоверно оценить грядущие перемены можно лишь за 3−5 дней до их наступления — именно в этот период становятся видны ключевые метеорологические процессы, определяющие смену характера погоды. Например, специалисты могут отследить формирование мощных кучевых облаков, которые служат верными предвестниками грозовой активности.
Таким образом, хотя общие тенденции синоптики способны обозначить, рассчитывать на стопроцентную точность месячного прогноза не стоит. Наиболее надёжные сведения о погоде появляются ближе к самим событиям — поэтому следить за ежедневными обновлениями прогнозов в последние дни перед ожидаемыми переменами особенно важно.