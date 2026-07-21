Синоптики предупредили о переменах погоды в августе

По словам ведущего метеоролога портала «Гисметео» Леонида Старкова, в августе не исключены заметные колебания температуры — в течение суток столбик термометра может опуститься сразу на несколько градусов. Правда, такие резкие скачки случаются реже, чем в июне или июле, когда атмосферные процессы проявляют себя особенно бурно.