В Якутии из-за паводка подтоплено около 200 подворий

В селе Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского района 22 из 24 подтопленных дворов освободились от воды. Затоплены стоянка и АЗС аэропорта Саккырыр. В селе Кустур затоплены 22 дворовые территории. Во временном пункте размещения находятся 27 человек, из них 12 детей.