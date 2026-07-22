В Якутии из-за паводка подтоплено около 200 подворий

«В селе Сунтар вода затронула 150 дворовых территорий, в том числе 76 жилых домов. Нарушено автотранспортное сообщение с поселками Кемпендяй, Туойдах и Тянкя. В Олекминском районе, несмотря на спад, остаются затопленными 32 дворовые территории, включая один жилой дом», — сообщили в ведомстве.
В селе Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского района 22 из 24 подтопленных дворов освободились от воды. Затоплены стоянка и АЗС аэропорта Саккырыр. В селе Кустур затоплены 22 дворовые территории. Во временном пункте размещения находятся 27 человек, из них 12 детей.
В городе Покровске Хангаласского района наблюдается подъем воды до 829 см — за 12 часов уровень поднялся на 20 см (критическая отметка — 1 370 см).
«Ситуация находится на контроле Службы спасения и Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)», — добавили в ведомстве.