Синоптики предупредили о приходе ливней в Россию

Температурные контрасты останутся выраженными. На востоке Русской равнины и Урале воздух прогреется от +25 °C до +30 °C, в Поволжье — от +28 °C до +33 °C. В то же время север и запад Европейской России ждет похолодание: в средней полосе днем ожидается от +20 °C до +25 °C, на северо‑западе — от +15 °C до +20 °C.