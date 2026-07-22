Синоптики предупредили о приходе ливней в Россию

Мощные погодные контрасты охватили в начале недели разные регионы России из‑за активности циклонов. В Алтайском крае стихия разыгралась на фоне сильной жары: в Краснощекове прошли ливни с выпадением до 50 миллиметров осадков за несколько часов, а порывы ветра достигли 22 метров в секунду — шквалы срывали крыши, заборы, опрокидывали прицепы.
В ближайшие дни, согласно информации издания «Метеовести», над Алтаем сохранится неустойчивая погода. Грозовые дожди и шквалистый ветер будут сдерживать жару. Температура в Барнауле установится от +25 °C до +28 °C.
На Урале ситуация стабилизируется: благодаря антициклону в пострадавших от паводка районах Свердловской области осадков почти не будет и обстановка продолжит выравниваться. При этом на Русской равнине атмосферные процессы останутся напряженными: новый атлантический циклон сместит фронты к югу Сибири, спровоцировав ливни и грозы.
Температурные контрасты останутся выраженными. На востоке Русской равнины и Урале воздух прогреется от +25 °C до +30 °C, в Поволжье — от +28 °C до +33 °C. В то же время север и запад Европейской России ждет похолодание: в средней полосе днем ожидается от +20 °C до +25 °C, на северо‑западе — от +15 °C до +20 °C.
В Санкт‑Петербурге будет пасмурно и прохладно. В среду, 22 июля, и четверг, 23 июля, температура не поднимется выше +18 °C из‑за плотной облачности, но позже солнце начнет лучше прогревать воздух.
В Центральной России грозы и ливни будут локальными и кратковременными, поэтому похолодание окажется менее заметным. В Москве сегодня прогнозируется от +23 °C до +25 °C, лишь в четверг ожидается небольшое снижение температуры.
Самые сильные дожди пройдут в северной половине Русской равнины. Местами может выпасть свыше 10−20 миллиметров влаги, тогда как низовья Волги, Дона, Кубань и Кавказ останутся вне зоны ненастья.