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Ученые зафиксировали солнечную вспышку — самую сильную за 2 недели

За последние сутки всего произошло около 20 солнечных вспышек. Специалисты не исключили появления событий класса X.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Мощная солнечная вспышка 22 июля 2026: последствия, риск магнитных бурь, прогноз ученых
Источник: NSF/NSO

В утренние часы 22 июля, примерно в 09:35 по московскому времени, астрономы зарегистрировали сильную солнечную вспышку. Событие стало крупнейшим за период последних двух недель. Сведения поступили от специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Светило оживилось: за прошедшие сутки астрономы насчитали примерно 20 выбросов. Это резкий скачок по сравнению с показателями трехдневной давности, когда за этот же промежуток фиксировали лишь одно-два подобных явления.

Вспышки зарождаются в особых локациях светила — геоэффективных, способных оказывать воздействие на магнитосферу земного шара. Сейчас непосредственной опасности для планеты нет, но ситуация остается потенциально напряженной.

Главный дирижер текущей космической погоды — крупная корональная дыра. Именно она поддерживает риск магнитных бурь слабой и умеренной силы. Геомагнитные характеристики уже стали нарастать, однако еще не добрались до отметки, которая служит официальным сигналом о начале бури.

Специалисты не сбрасывают со счетов вероятность дальнейшего усиления солнечной активности. В ближайшие 24−48 часов возможны вспышки класса X — наиболее мощные из всех, что фиксируются учеными. При этом нынешний всплеск эксперты считают локальным явлением. Его связывают с формированием обособленной группы солнечных пятен под номером 4493.

Несмотря на отдельные интенсивные события, общий уровень активности Солнца специалисты оценивают как невысокий.

Детально запечатлеть вспышку не удалось. В момент ее возникновения ключевой спутник с солнечными телескопами оказался в тени Земли и не мог вести наблюдения.