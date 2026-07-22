Ученые зафиксировали солнечную вспышку — самую сильную за 2 недели

В утренние часы 22 июля, примерно в 09:35 по московскому времени, астрономы зарегистрировали сильную солнечную вспышку. Событие стало крупнейшим за период последних двух недель. Сведения поступили от специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Светило оживилось: за прошедшие сутки астрономы насчитали примерно 20 выбросов. Это резкий скачок по сравнению с показателями трехдневной давности, когда за этот же промежуток фиксировали лишь одно-два подобных явления.
Вспышки зарождаются в особых локациях светила — геоэффективных, способных оказывать воздействие на магнитосферу земного шара. Сейчас непосредственной опасности для планеты нет, но ситуация остается потенциально напряженной.
Главный дирижер текущей космической погоды — крупная корональная дыра. Именно она поддерживает риск магнитных бурь слабой и умеренной силы. Геомагнитные характеристики уже стали нарастать, однако еще не добрались до отметки, которая служит официальным сигналом о начале бури.
Специалисты не сбрасывают со счетов вероятность дальнейшего усиления солнечной активности. В ближайшие 24−48 часов возможны вспышки класса X — наиболее мощные из всех, что фиксируются учеными. При этом нынешний всплеск эксперты считают локальным явлением. Его связывают с формированием обособленной группы солнечных пятен под номером 4493.
Детально запечатлеть вспышку не удалось. В момент ее возникновения ключевой спутник с солнечными телескопами оказался в тени Земли и не мог вести наблюдения.