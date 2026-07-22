Ученые зафиксировали солнечную вспышку — самую сильную за 2 недели

Специалисты не сбрасывают со счетов вероятность дальнейшего усиления солнечной активности. В ближайшие 24−48 часов возможны вспышки класса X — наиболее мощные из всех, что фиксируются учеными. При этом нынешний всплеск эксперты считают локальным явлением. Его связывают с формированием обособленной группы солнечных пятен под номером 4493.