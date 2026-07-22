Природный пожар на юге Франции угрожает населенным пунктам: видео

Пожароопасная обстановка во Франции остается крайне напряженной. Сезон в этом году стартовал раньше обычного. С начала года огнем уже уничтожено свыше 42 000 гектаров леса и другой растительности. В стране бушуют сразу 300 очагов в разных провинциях. Такого не было с середины прошлого века. Высокий уровень пожарной опасности объявлен в 27 департаментах страны.