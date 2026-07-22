Природный пожар на юге Франции угрожает населенным пунктам: видео

Крупный природный пожар вспыхнул днем во вторник, 21 июля, в гористой местности департамента Вар на юге Франции, неподалеку от деревни Котиньяк. За несколько часов пламя охватило 2500 гектаров и стало угрожать сразу нескольким населенным пунктам. Из‑за опасности распространения огня власти эвакуировали порядка 400 жителей из Котиньяка и соседних деревень, сообщил телеканал TF1.
Ситуация осложнилась масштабными перебоями в энергоснабжении. Без электричества остались примерно 2300 домохозяйств. Кроме того, зафиксировано уничтожение нескольких жилых домов.
Для сдерживания стихии в регионе к тушению привлекли 1200 сотрудников пожарно‑спасательной службы. В воздухе работали четыре пожарных самолета. Координацию их действий обеспечивал вертолет.
Пожароопасная обстановка во Франции остается крайне напряженной. Сезон в этом году стартовал раньше обычного. С начала года огнем уже уничтожено свыше 42 000 гектаров леса и другой растительности. В стране бушуют сразу 300 очагов в разных провинциях. Такого не было с середины прошлого века. Высокий уровень пожарной опасности объявлен в 27 департаментах страны.
При тушении одного из очагов пожарный экипаж оказался в огненной ловушке — погибли двое спасателей. Взять контроль над ситуацией не получилось, несмотря на брошенные силы.