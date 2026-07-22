Мощный ливень затопил Одессу: видео

Утром 22 июля Одессу накрыл мощный ливень. Всего за полчаса выпало 30 миллиметров осадков, то есть две трети месячной нормы. Гроза началась около 06:30 по местному времени. Вместе с проливным дождем пришел сильный ветер, из‑за которого падали деревья, а улицы стремительно уходили под воду. Об этом сообщили в УНИАН.
Очевидцы делятся кадрами затопленных улиц. В некоторых местах вода поднялась по колено. Жители жалуются на протечки в домах, в том числе на верхних этажах.
Из‑за разгула стихии в городе нарушилась работа транспорта. Временно закрыли для проезда семь улиц, в том числе Балковскую. Даже после того как вода сошла, проезд оставался невозможным из‑за сильного заиления. На Французском бульваре движение остановили из‑за поваленного дерева. Трамвайные маршруты работали в сокращенном режиме.
В мэрии призвали горожан заранее продумывать маршруты, не оставлять машины у ливневых решеток и под деревьями, по возможности сократить поездки. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий.
По словам главы Департамента городского хозяйства Леонида Гребенюка, ситуация усугубляется тем, что работы по очистке коллекторов на Балковской и Приморской улицах, которые должны были повысить их пропускную способность, выполнены не полностью. Именно это во многом объясняет масштаб подтоплений.