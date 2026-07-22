Мощный ливень затопил Одессу: видео

Утром 22 июля Одессу накрыл мощный ливень. Всего за полчаса выпало 30 миллиметров осадков, то есть две трети месячной нормы. Гроза началась около 06:30 по местному времени. Вместе с проливным дождем пришел сильный ветер, из‑за которого падали деревья, а улицы стремительно уходили под воду. Об этом сообщили в УНИАН.