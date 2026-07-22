На США обрушился рекордный объем осадков

В Западной Вирджинии бушует стихия. Сильные штормы вызвали проливные дожди и внезапные наводнения, охватившие весь американский штат. В северо‑центральных районах за несколько часов выпало более 178 миллиметров осадков. Из‑за этого Национальная метеорологическая служба присвоила предупреждению редкий статус — «особо опасная ситуация», который используют лишь при угрозе жизни людей. Об этом написали в издании Fox Weather.