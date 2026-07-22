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На США обрушился рекордный объем осадков

Чрезвычайное положение действует в 55 округах. Уровень воды в ручье Сэнд-Ран побил рекорд 1985 года.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Штормы и наводнения в Западной Вирджинии в конце июля 2026: чрезвычайное положение в США, эвакуация, рекордный уровень воды
Источник: Sanjiv Nayak/СС0

В Западной Вирджинии бушует стихия. Сильные штормы вызвали проливные дожди и внезапные наводнения, охватившие весь американский штат. В северо‑центральных районах за несколько часов выпало более 178 миллиметров осадков. Из‑за этого Национальная метеорологическая служба присвоила предупреждению редкий статус — «особо опасная ситуация», который используют лишь при угрозе жизни людей. Об этом написали в издании Fox Weather.

Чрезвычайное положение губернатор Патрик Морриси объявил во всех 55 округах штата. В наиболее пострадавшие районы: Льюис, Рэндольф и Апшур — направили 100 военнослужащих Национальной гвардии. Спасатели провели не менее 33 операций на воде, а городские власти Бакханнона распорядились об экстренной эвакуации части жителей из‑за стремительно ухудшающейся обстановки.

Уровень воды в ручье Сэнд‑Ран менее чем за пять часов поднялся более чем на 243 сантиметра. Это новый рекорд, превзошедший показатель 1985 года. Из‑за паводка закрыли межштатную автомагистраль I‑79 в районе Уэстона, затопило дороги, повредило здания, мосты, водопропускные трубы и коммунальные сети.

Власти призвали жителей не приближаться к затопленным участкам и строго следовать приказам об эвакуации. Ситуация осложняется тем, что параллельно в северо‑западной части штата действуют предупреждения о торнадо. Спасатели работают в крайне тяжелых условиях: в темноте, среди быстрого течения, обломков и скрытых угроз.