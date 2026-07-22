В ритме космоса: NASA опубликовало таймлапс Марса

Марс заметно отличается от Земли. Его диаметр составляет примерно половину земного шара, а гравитация — лишь около 38% привычной людям. Человек, весящий на Земле 80 килограммов, на Марсе ощущал бы себя почти втрое легче. При этом атмосфера планеты крайне разрежена и состоит преимущественно из углекислого газа, из‑за чего почти не защищает поверхность от космической радиации.