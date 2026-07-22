В ритме космоса: NASA опубликовало таймлапс Марса

NASA представило впечатляющий таймлапс пролета мимо Марса. Его запечатлел космический зонд Psyche. Такой гравитационный маневр — важный этап миссии. Позволяет скорректировать траекторию полета и использовать притяжение планеты, чтобы придать аппарату дополнительный импульс, сообщили в Telegram-канале «РБК Life».
Сейчас зонд продолжает путь к главной цели — астероиду Психея, который расположен в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Прибытие намечено на 2029 год.
На таймлапсе хорошо видна поверхность Красной планеты: россыпь древних кратеров, отражающих бурную геологическую историю Марса, и белоснежная полярная шапка — скопление льда на одном из полюсов. Эти детали подчеркивают суровую и одновременно завораживающую природу.
Марс заметно отличается от Земли. Его диаметр составляет примерно половину земного шара, а гравитация — лишь около 38% привычной людям. Человек, весящий на Земле 80 килограммов, на Марсе ощущал бы себя почти втрое легче. При этом атмосфера планеты крайне разрежена и состоит преимущественно из углекислого газа, из‑за чего почти не защищает поверхность от космической радиации.
Еще одна черта Марса — вулканы. На планете находится Олимп, крупнейший подобный объект Солнечной системы. Его высота превышает 21 километр. Это почти в два с половиной раза выше Эвереста. При этом из‑за того что орбита Марса длиннее земной, год на нем длится около 687 суток, а сезоны оказываются почти вдвое продолжительнее земных.