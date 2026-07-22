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В Стамбуле из-за сильной бури не могут сесть самолеты, пишут СМИ

АНКАРА, 22 июл — РИА Новости. Сильная буря с порывистым ветром обрушилась на Стамбул, самолеты не могут приземлиться в аэропортах мегаполиса, пишет турецкая газета Hürriyet.

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Источник: AP 2024

«Из-за сильного шторма самолеты не могут приземлиться в аэропорту Стамбула», — говорится в сообщении издания в соцсети Х.

Информации о возможных пострадавших и задержках в работе аэропортов не приводится.