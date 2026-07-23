На юге Франции эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара

В публикации отмечается, что в районе коммуны Сомо от пожара пострадала территория площадью 900 гектаров. Огонь продолжает распространяться к северу от залива Аркашон. Были эвакуированы жители коммуны Порж, поселенцы кемпинга и кочевого поселения. Их перевезли в коммуну Лакано.