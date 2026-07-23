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Климатолог Терешонок рассказал о погоде в Москве во вторую половину лета

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве и всей центральной России во второй половине лета, согласно расчетам, будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 89% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: РИА "Новости"

«Погода во второй половине лета, по данным статистических расчетов, предположительно, будет в пределах нормы и теплее обычного. Этому способствует нагрев океанических вод, связанный с глобальным потеплением, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо, которые оказывают влияние на циркуляцию атмосферы», — рассказал эксперт.

По словам Терешонка, холода и дожди в начале лета были связаны с арктическими циклонами. «Но, несмотря на резкие похолодания и сильные кратковременные ливни, средняя температура июня оказалась выше нормы, июль также ожидается выше нормы», — указал климатолог.

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