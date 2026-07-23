Климатолог Терешонок рассказал о погоде в Москве во вторую половину лета

«Погода во второй половине лета, по данным статистических расчетов, предположительно, будет в пределах нормы и теплее обычного. Этому способствует нагрев океанических вод, связанный с глобальным потеплением, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо, которые оказывают влияние на циркуляцию атмосферы», — рассказал эксперт.
По словам Терешонка, холода и дожди в начале лета были связаны с арктическими циклонами. «Но, несмотря на резкие похолодания и сильные кратковременные ливни, средняя температура июня оказалась выше нормы, июль также ожидается выше нормы», — указал климатолог.