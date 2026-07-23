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Синоптик Макарова рассказала, может ли дойти до России аномальная жара из Европы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Аномальная жара, превышающая 40 градусов, которая сейчас наблюдается в некоторых европейских странах, может дойти и до России, однако в ближайшие пять дней этого не произойдет. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 89% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: РИА "Новости"

«В принципе, ничего не исключается. Но на наших картах на Западе температура пока ниже нормы — аномалия достигает минус 5 градусов, но она потихонечку уменьшается. Около нормы температура будет 26-го. То есть, по крайней мере, в ближайшую пятидневку нам это [приход аномальной жары] не грозит», — сказала Макарова.

Она добавила, что обычно эти волны жары смещаются с Запада на Восток, так что до России добраться все-таки могут. Однако их скорость неизвестна, и какое-то время они могут держаться на месте.

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