Синоптик Макарова рассказала, может ли дойти до России аномальная жара из Европы

«В принципе, ничего не исключается. Но на наших картах на Западе температура пока ниже нормы — аномалия достигает минус 5 градусов, но она потихонечку уменьшается. Около нормы температура будет 26-го. То есть, по крайней мере, в ближайшую пятидневку нам это [приход аномальной жары] не грозит», — сказала Макарова.
Она добавила, что обычно эти волны жары смещаются с Запада на Восток, так что до России добраться все-таки могут. Однако их скорость неизвестна, и какое-то время они могут держаться на месте.