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Климатолог предупредила об усилении Эль-Ниньо до экстремального уровня

ТОКИО, 23 июл — РИА Новости. Нынешнее климатическое явление Эль-Ниньо рискует стать экстремальным, о чем говорит ряд факторов, рассказала РИА Новости австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто.

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Источник: AP 2024

«Прогноз Бюро метеорологии Австралии указывает, что потепление в центральной части Тихого океана по относительному индексу Niño 3.4 превысит три градуса. Такие показатели соответствуют критериям экстремального Эль-Ниньо», — сказала доцент Университета Нового Южного Уэльса.

Среди факторов, указывающих на дальнейшее развитие Эль-Ниньо, специалист назвала большой запас тепла в подповерхностном слое океана. В восточной части Тихого океана подповерхностные воды прогрелись на пять градусов выше нормы.

«Это означает, что любая вода, поднимающаяся к поверхности, сейчас теплее обычного. Температура поверхности моря у побережья Южной Америки уже выше обычной на три-четыре градуса», — уточнила Тащетто.

Процесс потепления, как отметила эксперт, поддерживается и сдвигами в атмосфере. Ветры над Тихим океаном меняются так, что способствуют дальнейшему прогреву воды. Одновременно с этим над Индонезией сокращается облачность, а отрицательный индекс Южного колебания (SOI) указывает на ослабление привычной атмосферной циркуляции в регионе.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других — более влажных условий и сильных осадков.

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