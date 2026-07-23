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Какая часть России сегодня окажется в зоне 30-градусной жары

Антициклон над Охотским морем обеспечит сухую погоду на Камчатке и Сахалине. В то время как циклон на юге страны принесет дожди в Крым и Краснодарский край.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 100% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Magnific

На Урале в четверг, 23 июля, период дождей закончится, будет жарко и солнечно. В Перми и Екатеринбурге термометр покажет +28 °С, в Челябинске — +29 °С, в Уфе — +30 °С, в Оренбурге — +31 °С.

На Дальнем Востоке антициклон расположится над Охотским и Беринговым морями. Это станет хорошим щитом от непогоды для Камчатки, Сахалина и Курил. На Чукотке возможны дожди, при этом потеплеет на два-три градуса. В Якутске — +29 °С, в Верхоянске — +25 °С, в Оймяконе — +27 °С.

На юге Дальнего Востока пройдут дожди с грозами и градом, но сохранится тепло. В Чите ожидается +29 °С, в Тынде — +27 °С, в Благовещенске — +28 °С, во Владивостоке — +24 °С.

На юге Сибири продолжит показывать силу циклон — пройдут дожди. В Омске прогнозируют +26 °С, в Барнауле — +27 °С, в Иркутске — +27 °С, в Тюмени — +29 °С.

На европейской части России циклон сдвинется к холодному Баренцеву морю. Дожди усилятся на севере, а тепло уйдет на северо-восток. На северо-западе будет не выше +20 °С.

В центре местами пройдут дожди и грозы. Температурный фон составит от +20 °С до +25 °С. В Поволжье разогреет до +30 °С.

До юга страны доберется циклон. На Кубани и в Крыму пройдут дожди. В Ялте сегодня будет +28 °С, в Сочи — +28 °С, в Краснодаре — +31 °С, в Астрахани — +36 °С.

В Санкт-Петербурге столбик термометра установится около +20 °С, пройдут дожди. В Москве ожидается +23 °С, также возможны осадки.