Какая часть России сегодня окажется в зоне 30-градусной жары

На Дальнем Востоке антициклон расположится над Охотским и Беринговым морями. Это станет хорошим щитом от непогоды для Камчатки, Сахалина и Курил. На Чукотке возможны дожди, при этом потеплеет на два-три градуса. В Якутске — +29 °С, в Верхоянске — +25 °С, в Оймяконе — +27 °С.