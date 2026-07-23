Где в России пройдут самые сильные грозовые дожди на неделе

Причина такой турбулентности крылась в масштабном атмосферном процессе — мощном антициклоне. Он месяцами удерживал зной над Европой и провоцировал катастрофические пожары, в том числе в Испании и Франции. Из‑за него атлантические циклоны не могли проникнуть вглубь континента и, огибая зону высокого давления, устремились к северо‑востоку — прямиком на Русскую равнину, где слились в обширную циклоническую систему.