Где в России пройдут самые сильные грозовые дожди на неделе

Европейская часть России переживает всплеск погодной нестабильности. До конца недели регион будут накрывать грозы, резкие порывы ветра и внезапные ливни, сообщили в издании «Метеовести».
Причина такой турбулентности крылась в масштабном атмосферном процессе — мощном антициклоне. Он месяцами удерживал зной над Европой и провоцировал катастрофические пожары, в том числе в Испании и Франции. Из‑за него атлантические циклоны не могли проникнуть вглубь континента и, огибая зону высокого давления, устремились к северо‑востоку — прямиком на Русскую равнину, где слились в обширную циклоническую систему.
В ближайшие дни небо над равниной останется затянутым облаками. Наибольшая концентрация осадков придется на север и восток Центрального федерального округа, а также на южные территории — Кавказ, Крым и Приазовье.
Температурный фон при этом будет заметно различаться. На севере окажется прохладнее обычного: на Арктическом побережье столбик термометра не поднимется выше +15 °C, в средней полосе — чуть выше +20 °C. Южные районы, напротив, ощутят отголоски европейского зноя: там температура удержится около нормы или даже превысит ее.
В Нижнем Новгороде, недавно пережившем мощный ливень, до конца недели сохранится умеренно теплая погода — от +22 °C до +25 °C. Но практически ежедневно будут идти небольшие дожди, а пик осадков придет на пятницу, 24 июля, и субботу, 25 июля.
В Краснодаре ожидается жара от +27 °C до +31 °C. Однако и там выходные принесут грозовые дожди — суммарно около 25 миллиметров осадков.
В Москве сильных ливней не прогнозируют, но грозы с умеренными осадками возможны каждый день. Сегодня в столице будет от +22 °C до +23 °C, немного ниже нормы.