Сильный ветер обрушился на Нижний Новгород: фото

Нижний Новгород в среду, 22 июля, во второй половине дня накрыли гроза, шквалистый ветер и град. Непогода привела к транспортному коллапсу: улицы оказались под водой, а порывы ветра повалили деревья, сообщили в издании «В городе N».
На улице Большой Печерской из‑за ураганного ветра обрушилась крыша постройки: стройматериалы упали на припаркованные рядом машины. Из‑за происшествия перекрыли дорогу в районе пересечения с улицей Провиантской. На место выезжали спасатели в составе четырех человек и одной единицы техники, однако экстренная помощь не понадобилась.
Из‑за комплекса неблагоприятных погодных явлений, по информации регионального отделения МЧС России, в Ардатовском муниципальном образовании нарушилось электроснабжение. Аварийно‑восстановительные работы вели шесть бригад. В итоге подачу электричества удалось полностью восстановить.
Согласно прогнозу, в четверг, 23 июля, риск чрезвычайных ситуаций сохраняется. Из‑за сильных дождей вероятны локальные подтопления, в том числе из‑за засорившихся ливневых стоков и дренажных систем. Опасность грозит пониженным участкам местности, дорогам, низководным мостам.
Сохраняется высокий риск дорожных происшествий, сбоев в работе транспорта и жилищно-коммунального сектора, возможны оползни и склоновые смывы. Наиболее уязвимыми названы Сокольский, Городецкий и Ковернинский муниципальные округа: там прогнозируют самые интенсивные осадки.