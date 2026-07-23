Сильный ветер обрушился на Нижний Новгород: фото

На улице Большой Печерской из‑за ураганного ветра обрушилась крыша постройки: стройматериалы упали на припаркованные рядом машины. Из‑за происшествия перекрыли дорогу в районе пересечения с улицей Провиантской. На место выезжали спасатели в составе четырех человек и одной единицы техники, однако экстренная помощь не понадобилась.