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Лесные пожары в Турции приблизились к курортным зонам

Пламя быстро распространяется из-за аномальной жары. Спасатели эвакуируют людей из опасных районов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Лесные пожары в Турции в июле 2026: Фетхие, Анталья, Бодрум, эвакуация туристов
Источник: Freepik

Турцию охватили лесные пожары. В Фетхие пламя быстро распространилось на фоне аномальной жары и засухи, что существенно осложнило работу пожарных. Спасатели в пострадавших районах делают все возможное, чтобы сдержать распространение огня и защитить населенные пункты и курортные зоны, сообщили в Telegram-канале «МИР24».

Пламя бушует сразу в нескольких провинциях: Анталье, Мугле и Афьонкарахисаре. В районе Чамлыджа округа Кепез в Анталье борьба с огнем идет одновременно с земли и воздуха: в тушении задействовали вертолеты, пожарные самолеты, спецтехнику и оперативные расчеты. Из‑за угрозы перехода пламени на жилые кварталы власти эвакуируют людей из домов, оказавшихся в опасной зоне.

Ранее урон стихия нанесла курортным территориям Эгейского побережья. В поселке Бозбюк пожар несколько дней подбирался вплотную к туристической инфраструктуре. На месте густых сосновых лесов теперь выжженная земля, а над территорией тянется многокилометровый шлейф густого черного дыма.

В районе Бодрума и Дидима огонь уничтожил 850 гектаров леса. Из зоны риска пришлось вывезти 1120 человек. Туристам посоветовали сохранять бдительность и строго выполнять инструкции спасателей.

Не менее тревожная обстановка наблюдается и в других странах. В Испании выгорели десятки тысяч гектаров леса. Пожары продолжают бушевать и во Франции.