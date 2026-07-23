Лесные пожары в Турции приблизились к курортным зонам

Пламя бушует сразу в нескольких провинциях: Анталье, Мугле и Афьонкарахисаре. В районе Чамлыджа округа Кепез в Анталье борьба с огнем идет одновременно с земли и воздуха: в тушении задействовали вертолеты, пожарные самолеты, спецтехнику и оперативные расчеты. Из‑за угрозы перехода пламени на жилые кварталы власти эвакуируют людей из домов, оказавшихся в опасной зоне.