Движение на трассе Ялта — Севастополь ограничили из-за схода селя: видео

В четверг, 23 июля, на участке трассы Ялта — Севастополь из‑за схода селевого потока оказалось ограничено движение транспорта. Инцидент произошел недалеко от села Оползневое после обильного ливня. Поток воды и грунта завалил дорожное полотно, из‑за чего проезд полностью заблокировался, сообщили в РИА Новости Крым.
На Ялту сегодня вылился 21 миллиметр влаги. По словам местных жителей, на поврежденном участке дороги застряла одна машина. Остальным водителям пришлось искать объездной путь.
Специалисты Крымавтодора приступили к ликвидации последствий. Техника прибыла на место около 09:30 по местному времени. Сейчас на участке работают экскаватор, погрузчик и два КамАЗа, которые расчищают дорогу от завалов и откачивают воду. В компании подтвердили, что работы продолжаются, принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления проезда.
Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями. По всему Крыму действует штормовое предупреждение. До вечера четверга в регионе сохраняется оранжевый уровень опасности. Местами прогнозируются ливни и крупный град. Дополнительно введен желтый уровень из‑за угрозы гроз и высокой пожароопасности.