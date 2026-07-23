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Движение на трассе Ялта — Севастополь ограничили из-за схода селя: видео

Сход произошел у села Оползневое. Коммунальные службы уже приступили к расчистке завалов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В четверг, 23 июля, на участке трассы Ялта — Севастополь из‑за схода селевого потока оказалось ограничено движение транспорта. Инцидент произошел недалеко от села Оползневое после обильного ливня. Поток воды и грунта завалил дорожное полотно, из‑за чего проезд полностью заблокировался, сообщили в РИА Новости Крым.

На Ялту сегодня вылился 21 миллиметр влаги. По словам местных жителей, на поврежденном участке дороги застряла одна машина. Остальным водителям пришлось искать объездной путь.

Специалисты Крымавтодора приступили к ликвидации последствий. Техника прибыла на место около 09:30 по местному времени. Сейчас на участке работают экскаватор, погрузчик и два КамАЗа, которые расчищают дорогу от завалов и откачивают воду. В компании подтвердили, что работы продолжаются, принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления проезда.

Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями. По всему Крыму действует штормовое предупреждение. До вечера четверга в регионе сохраняется оранжевый уровень опасности. Местами прогнозируются ливни и крупный град. Дополнительно введен желтый уровень из‑за угрозы гроз и высокой пожароопасности.