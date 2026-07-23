Движение на трассе Ялта — Севастополь ограничили из-за схода селя: видео

Специалисты Крымавтодора приступили к ликвидации последствий. Техника прибыла на место около 09:30 по местному времени. Сейчас на участке работают экскаватор, погрузчик и два КамАЗа, которые расчищают дорогу от завалов и откачивают воду. В компании подтвердили, что работы продолжаются, принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления проезда.