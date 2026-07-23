Из-за лесного пожара во Франции эвакуировали 10 тыс. человек: видео

На юго‑западе Франции разгорелся масштабный лесной пожар. К западу от Бордо стихия охватила уже 2000 гектаров. Из‑за стремительного распространения огня за одну ночь пришлось эвакуировать свыше 10 000 человек. Среди них — немало туристов, отдыхавших в кемпингах неподалеку от залива Аркашон, сообщили в издании Reuters.
В районе пожара работают 500 специалистов. По сведениям властей, пострадавших среди гражданского населения нет.
Ситуация усугубляется тяжелой климатической обстановкой: Франция страдает от сильной засухи и дефицита воды. Европа в этом году пережила три последовательные волны жары. Континент нагревается быстрее других регионов планеты.
Как отметил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, в стране уже выгорело 44 000 гектаров леса, что существенно превысило средние показатели. В департаменте Жиронда трагедия коснулась спасателей: 21 июля при тушении огня погибли двое пожарных.
Власти подчеркивают, что в большинстве случаев — девяти из десяти — причиной лесных пожаров становится деятельность человека. Поэтому граждан призывают избегать любых действий, способных спровоцировать возгорание.
Площадь уничтоженных огнем в Европе территорий уже превзошла средние значения за последние 20 лет. Спасатели продолжают бороться, а надзорные органы усиливают контроль за пожароопасными зонами.