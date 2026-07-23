Из-за лесного пожара во Франции эвакуировали 10 тыс. человек: видео

На юго‑западе Франции разгорелся масштабный лесной пожар. К западу от Бордо стихия охватила уже 2000 гектаров. Из‑за стремительного распространения огня за одну ночь пришлось эвакуировать свыше 10 000 человек. Среди них — немало туристов, отдыхавших в кемпингах неподалеку от залива Аркашон, сообщили в издании Reuters.