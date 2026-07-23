Кадр дня: лесной пожар в Жиронде уничтожает тысячи гектаров на юге Франции

По последним сведениям, огонь охватил более 2000 гектаров лесного массива. Пламя движется в сторону популярного туристического полуострова Леж-Кап-Ферре, создавая прямую угрозу для жилых домов и туристических лагерей. Власти объявили срочную эвакуацию почти 12 000 человек, включая жителей коммуны Порж и отдыхающих из расположенных поблизости кемпингов.