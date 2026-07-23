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Кадр дня: лесной пожар в Жиронде уничтожает тысячи гектаров на юге Франции

Сотни пожарных и авиация борются с неконтролируемым огнем в департаменте Жиронда. Из-за аномальной жары и сильнейшей засухи пламя уже вышло на берег залива Аркашон, власти эвакуируют около 12 000 человек.

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В департаменте Жиронда на юго-западе Франции сохраняется крайне сложная пожароопасная ситуация. Крупный лесной пожар, начавшийся в районе коммуны Сомо, к северу от залива Аркашон, стремительно распространяется на фоне установившейся аномальной жары и сильнейшей засухи, охватившей большую часть страны.

По последним сведениям, огонь охватил более 2000 гектаров лесного массива. Пламя движется в сторону популярного туристического полуострова Леж-Кап-Ферре, создавая прямую угрозу для жилых домов и туристических лагерей. Власти объявили срочную эвакуацию почти 12 000 человек, включая жителей коммуны Порж и отдыхающих из расположенных поблизости кемпингов.

В тушении задействованы около 500 пожарных и авиация. Однако, по оценкам спасателей, ситуация остается неблагоприятной: сильный ветер и экстремальная жара способствуют дальнейшему распространению огня. Местные власти уже ввели ограничения на использование мангалов и пиротехники из-за высокого риска возгораний.