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В Волгограде 24 июля ожидается гроза и жара до +33 градусов

В Волгоградской области синоптики предупредили о ливнях, граде и сильном ветре.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 78% 760 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Волгоград накроет гроза и жара в пятницу, 24 июля 2026 года. Местами возможен град и сильный ветер, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Волгограде ночью обойдется без осадков, а утром и днем начнется небольшой дождь. Местами прогремит гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Температура ночью составит 21−23 градуса, днем воздух прогреется до 31−33 градусов.

По области погода будет более хуже. Ночью и утром синоптики обещают кратковременные дожди, местами ливни и даже град. Днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. При грозах порывы достигнут до 20−25 м/с. Ночью по области температура составит 20−25 градусов, при прояснении может похолодать до 13−18 градусов. Днем воздух прогреется до 30−35 градусов, местами — до 23−28 градусов.

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