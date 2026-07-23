В Волгограде 24 июля ожидается гроза и жара до +33 градусов

По области погода будет более хуже. Ночью и утром синоптики обещают кратковременные дожди, местами ливни и даже град. Днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. При грозах порывы достигнут до 20−25 м/с. Ночью по области температура составит 20−25 градусов, при прояснении может похолодать до 13−18 градусов. Днем воздух прогреется до 30−35 градусов, местами — до 23−28 градусов.