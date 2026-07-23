Тихий океан готовит к выходу на берег новый тайфун

В Тихом океане вторую неделю держится спокойная погодная обстановка. Как напоминают специалисты издания «Примпогода», последним заметным явлением оказался тайфун «Бави». С 10 по 14 июля властвовал над Китаем и причинил серьезный ущерб.
Последствия стихии заметили и в России. 15 июля в Приморском крае прошли интенсивные ливневые дожди, которые стали результатом того, что тайфун дополнительно насытил влагой атмосферный фронт.
Сейчас природа готовит новую погодную систему. В приэкваториальной зоне Тихого океана набирает силу тропическая депрессия и неторопливо смещается в северо‑западную сторону.
По текущим расчетам, утром в субботу, 25 июля, шторм окажется в промежутке между островами Тайвань и Лусон, а далее выйдет в Южно‑Китайское море. К воскресенью, 26 июля, прогнозируется его приближение к юго‑восточному побережью Китая с последующим выходом на сушу.
Синоптики не ждут, что шторм разовьется в разрушительный вихрь. Ураганных порывов ветра не предвидится. Тем не менее обильные осадки гарантированы. Важно помнить, что прогноз сделан заблаговременно, поэтому его детали со временем могут измениться.