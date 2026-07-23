Тихий океан готовит к выходу на берег новый тайфун

По текущим расчетам, утром в субботу, 25 июля, шторм окажется в промежутке между островами Тайвань и Лусон, а далее выйдет в Южно‑Китайское море. К воскресенью, 26 июля, прогнозируется его приближение к юго‑восточному побережью Китая с последующим выходом на сушу.