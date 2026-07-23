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Тихий океан готовит к выходу на берег новый тайфун

Синоптики сообщают о формировании нового вихря в приэкваториальной зоне Тихого океана. Уже завтра он усилится до тропического шторма.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Новый тайфун формируется в Тихом океане: прогноз на 24–26 июля 2026, маршрут и последствия
Источник: Unsplash

В Тихом океане вторую неделю держится спокойная погодная обстановка. Как напоминают специалисты издания «Примпогода», последним заметным явлением оказался тайфун «Бави». С 10 по 14 июля властвовал над Китаем и причинил серьезный ущерб.

Последствия стихии заметили и в России. 15 июля в Приморском крае прошли интенсивные ливневые дожди, которые стали результатом того, что тайфун дополнительно насытил влагой атмосферный фронт.

Сейчас природа готовит новую погодную систему. В приэкваториальной зоне Тихого океана набирает силу тропическая депрессия и неторопливо смещается в северо‑западную сторону.

Метеорологи ожидают, что уже завтра, 24 июля, вихрь окрепнет до уровня тропического шторма и ему присвоят официальное название.

По текущим расчетам, утром в субботу, 25 июля, шторм окажется в промежутке между островами Тайвань и Лусон, а далее выйдет в Южно‑Китайское море. К воскресенью, 26 июля, прогнозируется его приближение к юго‑восточному побережью Китая с последующим выходом на сушу.

Синоптики не ждут, что шторм разовьется в разрушительный вихрь. Ураганных порывов ветра не предвидится. Тем не менее обильные осадки гарантированы. Важно помнить, что прогноз сделан заблаговременно, поэтому его детали со временем могут измениться.