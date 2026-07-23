В Европе аномальная жара высушила реки и почву

Из‑за антропогенного потепления вероятность сильной засухи в Западной Европе выросла в 80 раз, а в Восточной — в 40 раз. При этом нынешняя засуха, классифицируемая как экстремальная, в мире без климатического кризиса считалась бы лишь умеренной. Особенно тревожит ученых то, что высыхание почв начинается уже весной, раньше обычного.