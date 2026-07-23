В Европе аномальная жара высушила реки и почву

Европа переживает острую засуху, усугубленную экстремальной жарой. Климатический кризис буквально вытягивает влагу из природы. Как сообщили в издании The Guardian, главным драйвером подобной ситуации становятся не столько скудные осадки, сколько аномально высокие температуры. Именно они резко усиливают испарение воды из почв, рек и озер.
Из‑за антропогенного потепления вероятность сильной засухи в Западной Европе выросла в 80 раз, а в Восточной — в 40 раз. При этом нынешняя засуха, классифицируемая как экстремальная, в мире без климатического кризиса считалась бы лишь умеренной. Особенно тревожит ученых то, что высыхание почв начинается уже весной, раньше обычного.
Из‑за этого страдает судоходство и сокращается выработка гидроэлектроэнергии. Сельское хозяйство несет серьезные потери, Прогнозируется утрата около девяти миллионов тонн зерна, во Франции ожидают худший за полвека урожай кукурузы, а в Румынии под угрозой более миллиона гектаров посевов.
Параллельно растет риск масштабных пожаров: чередование влажной фазы и стремительного высыхания создает идеальные условия для возгораний. В Испании и Франции бушуют смертоносные лесные пожары, а экономические и социальные издержки продолжают нарастать, в том числе из‑за роста цен на продовольствие и энергоресурсы. Эксперты предупреждают: если темпы выбросов парниковых газов не снизятся, подобные изнуряюще сухие и жаркие сезоны станут в Европе повторяющейся нормой.