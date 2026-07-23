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В Европе аномальная жара высушила реки и почву

Аномально высокие температуры резко усилили испарение влаги из почв и рек. Уровень воды в Рейне и Дунае упал до сезонных минимумов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Засуха в Европе летом 2026: причины, последствия для урожая и рек, прогнозы ученых
Источник: Unsplash

Европа переживает острую засуху, усугубленную экстремальной жарой. Климатический кризис буквально вытягивает влагу из природы. Как сообщили в издании The Guardian, главным драйвером подобной ситуации становятся не столько скудные осадки, сколько аномально высокие температуры. Именно они резко усиливают испарение воды из почв, рек и озер.

Из‑за антропогенного потепления вероятность сильной засухи в Западной Европе выросла в 80 раз, а в Восточной — в 40 раз. При этом нынешняя засуха, классифицируемая как экстремальная, в мире без климатического кризиса считалась бы лишь умеренной. Особенно тревожит ученых то, что высыхание почв начинается уже весной, раньше обычного.

Последствия ощущаются повсеместно. Реки мелеют до рекордно низких отметок. Так, уровень воды в Рейне опустился ниже показателей жаркого лета 1976 года, а русло Дуная достигло сезонного минимума.

Из‑за этого страдает судоходство и сокращается выработка гидроэлектроэнергии. Сельское хозяйство несет серьезные потери, Прогнозируется утрата около девяти миллионов тонн зерна, во Франции ожидают худший за полвека урожай кукурузы, а в Румынии под угрозой более миллиона гектаров посевов.

Параллельно растет риск масштабных пожаров: чередование влажной фазы и стремительного высыхания создает идеальные условия для возгораний. В Испании и Франции бушуют смертоносные лесные пожары, а экономические и социальные издержки продолжают нарастать, в том числе из‑за роста цен на продовольствие и энергоресурсы. Эксперты предупреждают: если темпы выбросов парниковых газов не снизятся, подобные изнуряюще сухие и жаркие сезоны станут в Европе повторяющейся нормой.