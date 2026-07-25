Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 25 градусов и дождь ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В субботу погода будет разной на территории столичного региона. Ночью — без осадков или без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь… Ветер будет северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что температура воздуха в субботу в Москве ожидается в пределах плюс 23 — плюс 25 градусов.
«В воскресенье в городе будет приниматься кратковременный дождь, ночью в столице без существенных осадков», — подчеркнула она.
По словам Поздняковой, в воскресенье в Москве прогнозируется плюс 22 — плюс 25 градусов.