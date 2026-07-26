От +18 до +26, дождь, гроза, град и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 26 июля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 26 июля будет непривычно прохладной для июля. Регион захватят дожди, грозы, град и сильный ветер. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 26 июля ожидается переменной облачности. Днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный разовьет скорость 7 — 12 м/с, утром, а также при грозе, порывы 17 — 22 м/с. В ночь на 27 июля будет переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный задует со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы 15 — 19 м/с.
В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь, град. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы 15 — 20 м/с, утром в отдельных районах до 25 м/с. В ночь на понедельник — переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 — 12 м/с, ночью и утром, а также при грозе, порывы 15 — 19 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 26 июля днем поднимется до +22 — +24 градусов. В ночь на 27 июля ожидается от +16 до +18 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +21 до +26 градусов, местами до +31. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +15 — +20 градусов, местами до +13.
Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.