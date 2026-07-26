От +18 до +26, дождь, гроза, град и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 26 июля

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь, град. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы 15 — 20 м/с, утром в отдельных районах до 25 м/с. В ночь на понедельник — переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 — 12 м/с, ночью и утром, а также при грозе, порывы 15 — 19 м/с.