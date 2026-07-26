Есть жертвы. Ураган на юге разрушил дома и покалечил людей, задержаны поезда

Лютый шторм, накрывший Ростов и область в субботу, 25 июля 2026, нанёс серьёзный урон всему региону. Объём разрушений внушительный: количество поваленных деревьев исчисляется сотнями. Только в донской столице ураганный ветер обрушил 172 дерева.
За период непогоды в службу ЕДДС по номеру «112» поступило около 20 тысяч обращений от жителей. К сожалению, не обошлось без жертв. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
В результате мощного урагана в Ростове погиб человек.
В результате разгула стихии, который уже окрестили «штормом века», один человек погиб, 13 пострадали, семеро из них госпитализированы. Глава города Александр Скрябин выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
По данным городского Управления по делам ГО и ЧС, ливень и шквалистый ветер спровоцировали более сотни происшествий. Деревья вырваны с корнем, машины подтоплены, повалены опоры ЛЭП вместе с проводами. Шторм перевернул рекламные конструкции, разрушил свадебные шатры, сорвал кровлю с нескольких зданий. Огромные ветки упали на десятки автомобилей, пробили стёкла.
Сильный ветер даже опрокинул грузовики и подтопил федеральную автотрассу М-4 «Дон». В одном из ЖК порывом перевернуло пост охраны — сотрудника увезли на «скорой».
Всю ночь над ликвидацией последствий трудились шесть расчётов городской Поисково-спасательной службы, три расчёта областной службы и 21 аварийная бригада от администраций районов и ресурсоснабжающих организаций.
Сейчас устранены последствия 26 инцидентов, ещё 73 остаются на контроле. В первую очередь с дорог и тротуаров убирают опасные стволы и крупные ветки.
Без света и воды.
В городе было выявлено 18 отключений высоковольтных линий в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах. В масштабах региона филиал «Россети Юг» — «Ростовэнерго» увеличил количество восстановительных бригад до 55. В работах задействованы более 150 человек и свыше 58 единиц спецтехники. Энергетики в круглосуточном режиме расчищают трассы ЛЭП, меняют повреждённые опоры и монтируют оборванные провода.
Из-за отключения электричества перестала работать часть водонапорного оборудования. По словам губернатора Юрия Слюсаря, перебои с водой наблюдались в нескольких районах Ростова, а также в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, плюс в Азовском, Красносулинском и Каменском районах. Без света оставались 15 городов и районов, включая Батайск, Таганрог, Новочеркасск, Новошахтинск и ряд сельских территорий.
Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Надзорное ведомство проверяет ход восстановления подачи воды и света, а также следит за соблюдением прав жителей.
Из-за урагана в Ростове задержаны поезда 26 июля 2026.
Из-за непогоды в Ростовской области задержали 89 поездов, максимальное время задержки составило восемь часов. На устранение последствий вышли более 100 рабочих, спецпоезд и 10 единиц техники.
Пассажирам помогают проводники, а тем, кто ждёт отправления более четырёх часов, выдают питание.
Отправление следующих поездов перенесено:
№ 503 Анапа — Уфа — не ранее 11:00 (вместо 9:50).
№ 155 Анапа — Москва — не ранее 12:00 (вместо 10:05).
№ 232 Ейск — Москва — не ранее 12:00 (вместо 10:03).
№ 460 Адлер — Тамбов — не ранее 13:30 (вместо 9:30).
№ 126 Новороссийск — Москва — не ранее 16:30 (вместо 14:20).
№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург — не ранее 17:00 (вместо 13:49).
№ 38 Сириус — Нижний Новгород — не ранее 17:30 (вместо 14:54).
№ 578 Сириус — Челябинск — не ранее 18:00 (вместо 13:44).
№ 84 Адлер — Москва — не ранее 18:00 (вместо 14:46).
Прогноз погоды на 26 июля 2026.
Сегодня в Ростове ожидается переменная облачность. Днём возможен небольшой дождь с грозой. Ветер подует с востока и юго-востока, затем сменится на юго-западный, его скорость составит 7−12 метров в секунду.
Температура днём поднимется до +22…+24°C, а в ночь на 27 июля похолодает до +16…+18°C. Все случаи обращений граждан взяты на учёт, работы в городе продолжаются.