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В Азовском районе Ростовской области после непогоды ввели режим ЧС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Власти в Ростовской области приняли решение о введении муниципального режима ЧС еще в одном районе — Азовском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

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Источник: Sergey Gorban/СС0

«Муниципальный режим ЧС дополнительно введен в Азовском районе, сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. В 4 муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что электроснабжение восстановлено в домах половины жителей области, отремонтированы более 70% поврежденных линий и подстанций в регионе.

«В течение дня число выявленных повреждений и разрушений увеличилось. Ситуация осложняется тем, что линии электропередачи повреждены упавшими деревьями. Необходимо провести работы по их распилу и уборке, и только после этого энергетики приступают непосредственно к своим работам», — уточнил губернатор, добавив, что ограничения энергоснабжения коснулись и более 60 социально значимых объектов по всей области, но все они запитаны от резервных источников.

Что касается водоснабжения, то его восстановили в нескольких шахтерских территориях Ростовской области, а также в Целинском и Веселовском районах.

25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий и повредил линии электропередачи. За медпомощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали.