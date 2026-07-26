В Азовском районе Ростовской области после непогоды ввели режим ЧС

«Муниципальный режим ЧС дополнительно введен в Азовском районе, сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. В 4 муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности», — написал он в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что электроснабжение восстановлено в домах половины жителей области, отремонтированы более 70% поврежденных линий и подстанций в регионе.
«В течение дня число выявленных повреждений и разрушений увеличилось. Ситуация осложняется тем, что линии электропередачи повреждены упавшими деревьями. Необходимо провести работы по их распилу и уборке, и только после этого энергетики приступают непосредственно к своим работам», — уточнил губернатор, добавив, что ограничения энергоснабжения коснулись и более 60 социально значимых объектов по всей области, но все они запитаны от резервных источников.
Что касается водоснабжения, то его восстановили в нескольких шахтерских территориях Ростовской области, а также в Целинском и Веселовском районах.
25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий и повредил линии электропередачи. За медпомощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали.