В Азовском районе Ростовской области после непогоды ввели режим ЧС

«В течение дня число выявленных повреждений и разрушений увеличилось. Ситуация осложняется тем, что линии электропередачи повреждены упавшими деревьями. Необходимо провести работы по их распилу и уборке, и только после этого энергетики приступают непосредственно к своим работам», — уточнил губернатор, добавив, что ограничения энергоснабжения коснулись и более 60 социально значимых объектов по всей области, но все они запитаны от резервных источников.