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Ураган «Фаусто» несет гигантские волны к Гавайям

Главную опасность представляют сильные отбойные течения и волны высотой до четырех с половиной метров. При этом сила урагана с каждым днем падает.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Ураган «Фаусто» приближается к Гавайям в конце июля 2026: траектория, сила ветра, высота волн и прогноз
Источник: Unsplash

Ураган «Фаусто», как пишет издание Fox Weather, приближается к Гавайским островам. По прогнозу синоптиков, стихия обойдет их с северной стороны. К среде, 29 июля, вихрь превратится в тропический шторм.

Несмотря на удаленность ядра стихии от архипелага, для штата сохраняется высокая угроза. Вдоль восточного побережья нарастает волнение, и в отдельных местах высота волн может достигать четырех с половиной метров. Опасность представляют также сильные отбойные течения.

Вихрь смещается на запад со скоростью 22 километра в час. Центральное давление составляет 984 миллибара. Эти показатели говорят о том, что штормовая система уже пошла на спад.

Сейчас «Фаусто» находится примерно в более 1000 километров к востоку от Хило и движется на запад. Максимальная устойчивая скорость ветра в шторме составляет 128 километров в час. В ближайшие дни траектория движения сохранится: система продолжит смещаться в западном или северо‑западном направлении.

Наиболее близкое сближение с островами Оаху и Кауаи ожидается в середине рабочей недели, но к этому моменту вихревые потоки существенно ослабнут. При этом осадков синоптики не прогнозируют: из‑за удаленности шторма от берега обильных дождей не предвидится.