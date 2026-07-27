Ураган «Фаусто» несет гигантские волны к Гавайям

Сейчас «Фаусто» находится примерно в более 1000 километров к востоку от Хило и движется на запад. Максимальная устойчивая скорость ветра в шторме составляет 128 километров в час. В ближайшие дни траектория движения сохранится: система продолжит смещаться в западном или северо‑западном направлении.