Жители России сегодня смогут увидеть «Оленью луну»

Название восходит к традиции американских индейцев. Полнолуние в середине лета они связывали с жизнью оленей — именно в это время у самцов активно росли рога, к концу месяца они почти полностью формировались и начинали твердеть. Отсюда и пошло имя Buck Moon, или «Луна Оленя».