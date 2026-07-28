Жители России сегодня смогут увидеть «Оленью луну»

Сегодня, в ночь с 28 на 29 июля, небо над Россией украсит «Оленья луна» — так называют июльское полнолуние, которое достигнет пика в 17:36 по московскому времени. В этот момент лунный диск будет ярко сиять в созвездии Козерога, сообщили на портале Star Walk.
Название восходит к традиции американских индейцев. Полнолуние в середине лета они связывали с жизнью оленей — именно в это время у самцов активно росли рога, к концу месяца они почти полностью формировались и начинали твердеть. Отсюда и пошло имя Buck Moon, или «Луна Оленя».
Лучше всего любоваться спутником Земли сразу после его восхода. В эти минуты диск держится низко над горизонтом, и благодаря оптической иллюзии кажется необычайно большим. Эффект усиливают привычные ориентиры — деревья, дома, силуэты городских зданий. К тому же в такие моменты луна окрашивается в теплые оттенки: золотистые, янтарные, оранжевые.
Причина подобного эффекта кроется в особенностях рассеяния света. Когда Луна невысоко над горизонтом, ее свет проходит через более плотный слой атмосферы, где сильнее рассеивается синяя часть спектра, а до наблюдателя доходят теплые тона.
Чтобы понаблюдать за небом, стоит смотреть в южном направлении — достаточно найти открытое место с хорошим обзором. Для этого подойдет набережная, поле, просторная площадка или верхние этажи зданий. Специальное оборудование не нужно: полнолуние достаточно яркое, чтобы его было хорошо видно даже в городе, несмотря на уличное освещение.
Единственное, что может помешать, — плотная облачность. Так что если небо будет ясным, у россиян появится шанс полюбоваться этим красивым астрономическим явлением.