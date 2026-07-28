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Гидрометцентр: Россию вскоре накроют мощные грозы и шквалистый ветер

Азорский антициклон принесет тепло на юг. Атлантический циклон — непогоду в Приволжье и Сибирь.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Какая погода будет в регионах России 28–30 июля 2026: где прогремят грозы, где пройдут дожди, где сохранится тепло
Источник: Freepik

Синоптики Гидрометцентра России рассказали о непростой погодной обстановке, которая ожидается в разных частях страны в конце июля. На северо‑западе европейской территории будет хозяйничать атлантический циклон. Принесет дожди, местами — сильные, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.

На юге страны азорский антициклон сформирует преимущественно теплую, а местами и знойную погоду. Лишь время от времени могут проскакивать короткие дожди с грозовыми разрядами.

Уральский федеральный округ тоже окажется в зоне повышенной температуры: столбики термометров поднимутся на три-восемь градусов выше привычных для времени значений. При этом локальные атмосферные фронты способны вызвать резкие погодные всплески — от обильных ливней до града и гроз.

Обширные территории Сибири, Дальнего Востока и отдельные районы Приволжья столкнутся с интенсивными осадками. Наиболее серьезные дожди прогнозируют в Приамурье, Приморье, Тыве и Красноярском крае. Там не исключены крупные градины, а ветер местами разгонится до 25 метров в секунду и сильнее.

В Якутии в целом сохранится сухая и сравнительно прохладная погода. Однако восточные и северо‑западные районы республики не избегут влияния атмосферных фронтов. Там пройдут дожди, сопровождаемые грозами и порывами ветра. В противовес на Сахалине и Курилах ожидается умеренно теплая погода с минимальным количеством осадков.

Отдельного внимания заслуживают экстремальные температурные показатели. В Оренбургской, Курганской, Челябинской областях и Ханты‑Мансийском автономном округе прогнозируется сильная жара: в отдельных местах воздух прогреется до +40 °C. Параллельно в ряде районов, включая Тверь и Можайск, существует высокий риск того, что объем выпавших осадков существенно превысит месячную норму, что чревато подтоплениями.

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