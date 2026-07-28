Гидрометцентр: Россию вскоре накроют мощные грозы и шквалистый ветер

В Якутии в целом сохранится сухая и сравнительно прохладная погода. Однако восточные и северо‑западные районы республики не избегут влияния атмосферных фронтов. Там пройдут дожди, сопровождаемые грозами и порывами ветра. В противовес на Сахалине и Курилах ожидается умеренно теплая погода с минимальным количеством осадков.