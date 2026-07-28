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Кадр дня: среди льдов и белых медведей нацпарка «Русская Арктика»

Как выглядит жизнь самой северной охраняемой территории России, где арктическая пустыня встречается с хрупкой жизнью, занесенной в Красную Книгу.

Сейчас в Ричмонде: +30° 8 м/с 66% 750 мм рт. ст. +27°
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Национальный парк «Русская Арктика» — один из самых труднодоступных и завораживающих уголков планеты. Здесь, за Полярным кругом, время течет иначе. Льды здесь хранят вековую историю, а скалистые берега обрываются прямо в холодные воды Северного Ледовитого океана. Но главное чудо этого парка — его обитатели.

Особый интерес представляют снимки, сделанные во время периода полярного дня, когда солнце не садится за горизонт, окрашивая снега и айсберги в фантастические оттенки.

«Русская Арктика» — это не только сохранение биоразнообразия, но и важный научный полигон для изучения климатических изменений.