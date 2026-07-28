Кадр дня: среди льдов и белых медведей нацпарка «Русская Арктика»

Национальный парк «Русская Арктика» — один из самых труднодоступных и завораживающих уголков планеты. Здесь, за Полярным кругом, время течет иначе. Льды здесь хранят вековую историю, а скалистые берега обрываются прямо в холодные воды Северного Ледовитого океана. Но главное чудо этого парка — его обитатели.