Кадр дня: среди льдов и белых медведей нацпарка «Русская Арктика»

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Национальный парк «Русская Арктика» — один из самых труднодоступных и завораживающих уголков планеты. Здесь, за Полярным кругом, время течет иначе. Льды здесь хранят вековую историю, а скалистые берега обрываются прямо в холодные воды Северного Ледовитого океана. Но главное чудо этого парка — его обитатели.
Особый интерес представляют снимки, сделанные во время периода полярного дня, когда солнце не садится за горизонт, окрашивая снега и айсберги в фантастические оттенки.
«Русская Арктика» — это не только сохранение биоразнообразия, но и важный научный полигон для изучения климатических изменений.