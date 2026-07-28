Китайские дроны впервые в истории проследили путь тайфуна

Китай уже сталкивался с серьезными последствиями подобных вихрей. Например, из‑за «Бави» в провинции Чжэцзян эвакуировали свыше 888 000 жителей. Тогда стихия задела и другие территории: на Тайване отменили более 900 перелетов из‑за сильнейшего ветра, а в Гуанси‑Чжуанском автономном районе из‑за проливных дождей прорвало плотину, что привело к гибели около 40 человек. Сейчас ситуация в Гуандуне остается на особом контроле, специалисты продолжают следить за развитием событий.