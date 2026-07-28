Китайские дроны впервые в истории проследили путь тайфуна

Тайфун «Хунся» обрушился на южную провинцию Гуандун ранним утром 26 июля. Скорость ветра достигала 45 метров в секунду. Это стало самым мощным стихийным явлением в Китае в 2026 году, сообщили в издании ТАСС.
В связи с угрозой в регионе объявили наивысшую степень погодной опасности и организовали масштабную эвакуацию. Из потенциально опасных зон вывезли свыше 710 000 жителей. Больше всего — из Хуэйчжоу и Шаньвэя.
Особенностью наблюдения за стихией стала новая технология. Китайские метеорологи впервые отслеживали тайфун с помощью роя взаимосвязанных беспилотников. Дроны сопровождали циклон на всем пути, от выхода на сушу до продвижения вглубь материка на север. Такой подход позволил детально фиксировать динамику природного явления.
Китай уже сталкивался с серьезными последствиями подобных вихрей. Например, из‑за «Бави» в провинции Чжэцзян эвакуировали свыше 888 000 жителей. Тогда стихия задела и другие территории: на Тайване отменили более 900 перелетов из‑за сильнейшего ветра, а в Гуанси‑Чжуанском автономном районе из‑за проливных дождей прорвало плотину, что привело к гибели около 40 человек. Сейчас ситуация в Гуандуне остается на особом контроле, специалисты продолжают следить за развитием событий.