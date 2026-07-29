Оленья Луна украсила небо над Россией: фото

Вчера вечером, 28 июля, небо над Россией озарила Оленья Луна — так называется июльское полнолуние, пик которого пришелся на 17:37 по московскому времени. В этот момент диск располагался в созвездии Козерога. Жители самых разных уголков страны смогли полюбоваться редким зрелищем и даже запечатлеть его на фото — снимки разлетелись по Сети.