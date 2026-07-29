Оленья Луна украсила небо над Россией: фото

Вчера вечером, 28 июля, небо над Россией озарила Оленья Луна — так называется июльское полнолуние, пик которого пришелся на 17:37 по московскому времени. В этот момент диск располагался в созвездии Козерога. Жители самых разных уголков страны смогли полюбоваться редким зрелищем и даже запечатлеть его на фото — снимки разлетелись по Сети.
Редкое явление сфотографировали в Перми, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Новороссийске, Екатеринбурге, Омске. Также Луну было видно и за пределами страны.
Название события уходит корнями в обычаи коренных народов Америки. Они связывали июльское полнолуние с циклом жизни оленей. Именно в эту пору у самцов стремительно развивались рога, а к исходу июля костяные наросты практически достигали полной формы и начинали твердеть.
Наиболее впечатляющим зрелище стало в первые минуты после восхода, особенно вдали от городских огней: низко висящий над горизонтом лунный диск выглядел крупнее обычного. При этом его окраска приобретала теплые тона — от золотистого до янтарно‑оранжевого.
Такой эффект обусловлен атмосферными особенностями. На малой высоте лунные лучи преодолевают более плотный слой воздуха, где коротковолновая синяя часть спектра рассеивается, а к наблюдателю преимущественно доходят длинные волны, создающие теплую цветовую гамму.
Во многих регионах страны в ночные часы установилась ясная погода — диск был хорошо виден на небосводе. К тому же для наблюдения за полнолунием не потребовалось оптического оборудования: Луна была достаточно яркой.