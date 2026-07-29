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В какой части России сегодня сохранится 30-градусная жара

Сегодня в Сибири и на Урале установится тропическая погода. На юге России тепло также усилится: в Астрахани ожидается +35 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 100% 748 мм рт. ст. +23°
Какая погода будет в регионах России 29 июля 2026: где установится жара, где пройдут дожди
Источник: Legion-Media

Сибирь от севера до юга в среду, 29 июля, наполнится теплом. В Салехарде столбик термометра поднимется до +32 °С, в Норильске — до +27 °С, в Тюмени — до +32 °С, в Омске — до +31 °С, в Новосибирске — до +27 °С, в Иркутске — до +28 °С. Самая сильная аномалия установится на севере, там даже дожди не смогут сбить прогрев.

Похожая тропическая погода будет сегодня на Урале. В Перми температура установится около +27 °С, в Екатеринбурге — около +31 °С, в Челябинске — около +32 °С, в Уфе — около +30 °С, в Оренбурге — около +33 °С.

На юге страны тепла также станет больше. В Ялте и Сочи обещают +28 °С, в Новороссийске — +27 °С, в Астрахани — +35 °С, в Краснодаре — +28 °С, в Луганске — +24 °С.

На юге Дальнего Востока от ливней и гроз отдохнет только Амурская область — остальные регионы останутся в зоне ненастья. Бурятию ждет новая волна дождей, которая придет со стороны Монголии. На Сахалине и юге Камчатки выглянет солнце. В Хабаровске обещают +25 °С, в Благовещенске — +27 °С, в Якутске — +28 °С, в Улан-Удэ — +29 °С.

В Европейскую Россию придут дожди и собьют жару даже на Волге. Центр окажется на пике похолодания. В Рязани прогнозируют +20 °С, в Смоленске — +21 °С, в Казани — +29 °С, в Ярославле — +24 °С, в Твери — +20 °С.

На северо-западе облака разгонит антициклон — вернется тепло. В Великом Новгороде будет +24 °С, в Петрозаводске — +23 °С, в Архангельске — +25 °С, в Мурманске — +24 °С.

В Санкт-Петербурге ожидается +21 °С, без осадков. В Москве будет около +20 °С, пройдет дождь, местами — сильный.