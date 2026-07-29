В какой части России сегодня сохранится 30-градусная жара

Сибирь от севера до юга в среду, 29 июля, наполнится теплом. В Салехарде столбик термометра поднимется до +32 °С, в Норильске — до +27 °С, в Тюмени — до +32 °С, в Омске — до +31 °С, в Новосибирске — до +27 °С, в Иркутске — до +28 °С. Самая сильная аномалия установится на севере, там даже дожди не смогут сбить прогрев.