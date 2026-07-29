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Земная кора в Японии сместилась почти на метр после землетрясения: фото последствий

Смещение достигло 84 сантиметров. Более 300 000 человек получили указание эвакуироваться.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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На юге Японии, на острове Кюсю, вчера, 28 июля, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр располагался примерно в 20 километрах к югу от Кумамото. По информации издания The Guardian, в ряде районов земная кора сместилась на десятки сантиметров: в Яцусиро зафиксировали сдвиг 84 сантиметра.

Разрушительная стихия привела к человеческим потерям: погибло не менее 13 человек, ранения получили сотни жителей. Медицинские учреждения приняли свыше 350 пострадавших, но оказание помощи осложнялось из‑за сбоев в подаче электроэнергии и водоснабжения.

Более 9000 человек нашли временное пристанище в эвакуационных центрах. Властям пришлось рекомендовать переместиться в безопасные зоны примерно 300 000 жителей.

Масштабные перебои затронули коммунальную инфраструктуру. Без электричества остались почти 50 000 домохозяйств, без воды — 140 000. Ситуация дополнительно обострилась из‑за установившейся в регионе сильной жары: температура превысила +35 °C, что создало серьезную нагрузку на людей, оказавшихся в непростых условиях.

Значительный урон понесли объекты городской застройки и транспортные системы. В Яцусиро обрушилась дымовая труба бумажной фабрики, а в торговом центре Aeon частично разрушились конструкции — погибли две молодые женщины.

На дорогах появились крупные трещины. Транспортная логистика оказалась серьезно нарушена. Железнодорожная компания JR Kyushu прекратила движение составов. Аэропорт Кумамото был вынужден закрыть взлетно‑посадочную полосу.

Перебои фиксировались и в работе мобильной связи. Крупные компании: TSMC, Sony, Fujifilm — организовали срочную эвакуацию персонала с производственных площадок.

Для ликвидации последствий и поиска людей привлекли 3600 военнослужащих. В воздух подняли 20 самолетов для оперативной оценки разрушений. При этом специалисты Японского метеорологического агентства подчеркивают сохраняющуюся опасность: в течение недели возможны повторные мощные толчки и оползни. Уже к утру 29 июля было зарегистрировано свыше 60 афтершоков, подтверждающих высокую сейсмическую активность в регионе.