Земная кора в Японии сместилась почти на метр после землетрясения: фото последствий

Для ликвидации последствий и поиска людей привлекли 3600 военнослужащих. В воздух подняли 20 самолетов для оперативной оценки разрушений. При этом специалисты Японского метеорологического агентства подчеркивают сохраняющуюся опасность: в течение недели возможны повторные мощные толчки и оползни. Уже к утру 29 июля было зарегистрировано свыше 60 афтершоков, подтверждающих высокую сейсмическую активность в регионе.