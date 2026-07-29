В Иркутской области за 4 часа выпала месячная норма осадков: видео

В Тайшете, который располагается в Иркутской области, из‑за экстремального ливня в среду, 29 июля, оказалось подтоплено несколько городских участков. По словам мэра Александра Кузина, всего за четыре часа, с 08:00 до 12:00 по местному времени, выпало 67,2 миллиметра влаги. Значение практически сблизилось с месячной нормой, которая для этого периода равняется 69 миллиметрам.