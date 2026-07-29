В Иркутской области за 4 часа выпала месячная норма осадков: видео

В Тайшете, который располагается в Иркутской области, из‑за экстремального ливня в среду, 29 июля, оказалось подтоплено несколько городских участков. По словам мэра Александра Кузина, всего за четыре часа, с 08:00 до 12:00 по местному времени, выпало 67,2 миллиметра влаги. Значение практически сблизилось с месячной нормой, которая для этого периода равняется 69 миллиметрам.
Власти призвали местных жителей отказаться от передвижения на личном транспорте: имеется угроза повреждения водопропускных труб, а это способно спровоцировать просадку на дорогах. Сейчас коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. На улице Железнодорожной специалисты начали вскрывать дорожное полотно, чтобы обеспечить свободный сток воды через ручей Зуевский Ключик.
При администрации оперативно сформировали специальную комиссию, задача которой — оценить масштаб нанесенного ущерба. Сегодня эксперты подготовят детализированный перечень зданий и инфраструктурных объектов, пострадавших из‑за стихии. На основании этих сведений проведут очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Вчера, 28 июля, неблагоприятные погодные явления затронули и столичный регион: на него обрушились ливень и крупный град. Особенно сильно досталось Голицыну. Улицы и дворы там укрыло слоем ледяных шариков, а градины повредили стекла автомобилей.