Дома в Бразилии не выдержали торнадо — рухнули: видео

Мощный торнадо обрушился во вторник, 28 июля, на северо‑запад штата Рио‑Гранде‑ду‑Сул в Бразилии. Стихийное бедствие прокатилось по муниципалитетам Жируа, Сенадор‑Сальгадо‑Фильо и Сете‑де‑Сетембро около 18:25 по местному времени.