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Дома в Бразилии не выдержали торнадо — рухнули: видео

Причиной стала мощная суперъячейка. Ветер достигал 200 километров в час.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Мощный торнадо обрушился во вторник, 28 июля, на северо‑запад штата Рио‑Гранде‑ду‑Сул в Бразилии. Стихийное бедствие прокатилось по муниципалитетам Жируа, Сенадор‑Сальгадо‑Фильо и Сете‑де‑Сетембро около 18:25 по местному времени.

По сведениям издания Times Now News, причиной стала мощная суперъячейка. Скорость ветра при этом достигла 200 километров в час.

В Сете‑де‑Сетембро оказались полностью уничтожены два дома. В районе Жируа сильнее всего пострадали населенные пункты Ринкау‑дус‑Коимбрас, Ринкау‑дус‑Меллуш, Ринкау‑дус‑Рибейрос, Амарал и Мелгарежу.

В одном из эпизодов обрушение здания затронуло четырех человек. Двое получили незначительные ссадины, еще двоим помощь не понадобилась.

В Сенадор‑Сальгадо‑Фильо ветер сорвал крыши с нескольких домов, а на границе с Убиретамой рухнули два здания. Четырех пострадавших доставили в больницу.

Помимо разрушений жилья, стихия повалила множество деревьев, затруднив проезд. Коммунальные службы занялись расчисткой дорог. Также были зафиксированы случаи гибели животных.

Местные власти направили на место бригады пожарных, медиков и сотрудников гражданской обороны. В пострадавших районах начали раздавать брезент для временного укрытия.

Специалисты связали возникновение торнадо с сильной атмосферной нестабильностью, которая создала условия для мощных штормов в регионе.