На тушение лесных пожаров в Европе осталось несколько дней

В Испании один из крупнейших очагов разгорелся в районе Авилы: охватил 50 000 гектаров и стал самым масштабным в истории страны. В совокупности с другими пожарами к северо‑западу от Мадрида выжженная площадь приблизилась к 70 000 гектаров. Метеорологи предупреждают, что жара продержится минимум до воскресенья, 2 августа, серьезно затрудняя работу спасателей.