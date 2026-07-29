На тушение лесных пожаров в Европе осталось несколько дней

Лесные возгорания во Франции и Испании достигли критической отметки. Пожарные отчаянно пытаются сдержать пламя до новой волны жары, которая грозит резко осложнить ситуацию. Власти называют ближайшие дни решающими. Уже со среды, 29 июля, температурный фон начнет расти, а порывистые ветры могут ускорить распространение огня. Об этом написали в издании The Guardian.
В Испании один из крупнейших очагов разгорелся в районе Авилы: охватил 50 000 гектаров и стал самым масштабным в истории страны. В совокупности с другими пожарами к северо‑западу от Мадрида выжженная площадь приблизилась к 70 000 гектаров. Метеорологи предупреждают, что жара продержится минимум до воскресенья, 2 августа, серьезно затрудняя работу спасателей.
Во Франции особенно тревожная обстановка сложилась в Жиронде: пожар подошел к Бордо на расстояние 15 километров, уже выжег около 42 000 гектаров и стал одним из крупнейших возгораний со времен Второй мировой войны.
Для сдерживания огня в коммуне Сестас создали противопожарные полосы. Экскаваторы выкорчевывали деревья, чтобы остановить продвижение пламени. С начала сезона огонь уничтожил свыше 116 000 гектаров леса — намного больше, чем за весь 2025 год.
Политики прямо связывают катастрофу с климатическим кризисом. Премьер‑министр Испании Педро Санчес назвал пожары самым болезненным проявлением климатической чрезвычайной ситуации, а представитель Еврокомиссии Тереза Рибера признала, что Европа пока не готова к таким вызовам.
Из‑за густого дыма серьезно ухудшилось качество воздуха. Медики советуют уязвимым группам населения закрывать окна, носить защитные маски и избегать нагрузок. Ситуация остается напряженной, а сезон пожаров, по прогнозам, может продлиться до начала ноября.