Кадр дня: танец урожая над водой

В этот период поля превращаются в гигантские зеркала, в которых отражается небо, а фигуры аграриев, размеренно разбрасывающих зеленые ростки, напоминают движение в ритме древней традиции. Несмотря на то что в некоторых районах страны все активнее внедряется техника, ручной труд там остается неотъемлемой частью процесса, позволяя бережно отбирать самые крепкие саженцы. Местные жители отмечают, что погода в этом году благоволит раннему старту и, если темпы сохранятся, сев будет завершен точно в сроки.