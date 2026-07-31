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Кадр дня: танец урожая над водой

В китайской провинции Цзянси стартовал сезон посадки позднего риса: крестьяне разбрасывают ростки по залитым полям, создавая живые картины сельской идиллии.

Сейчас в Ричмонде: +28° 0 м/с 51% 758 мм рт. ст. +29°
Источник: Imaginechina/Sipa USA/TASS

В уезде Наньчан, расположенном в восточной части китайской провинции Цзянси, наступила горячая пора для местных земледельцев. В деревне Дунфан крестьяне вышли на залитые водой рисовые чеки, чтобы провести посадку позднего риса. Этот этап является критически важным для будущего урожая, ведь от того, насколько равномерно и своевременно будут распределены молодые побеги, зависит осеннее изобилие.

В этот период поля превращаются в гигантские зеркала, в которых отражается небо, а фигуры аграриев, размеренно разбрасывающих зеленые ростки, напоминают движение в ритме древней традиции. Несмотря на то что в некоторых районах страны все активнее внедряется техника, ручной труд там остается неотъемлемой частью процесса, позволяя бережно отбирать самые крепкие саженцы. Местные жители отмечают, что погода в этом году благоволит раннему старту и, если темпы сохранятся, сев будет завершен точно в сроки.