Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 17

Число жертв землетрясения возросло до 17. Из них пять погибших — в торговом центре AEON, где, предположительно, из-за взрыва газа произошли сильнейшие разрушения. Еще восемь погибших на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро, где обрушилась труба после землетрясения.