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Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 17

Число погибших при землетрясении в Кумамото на юго-западе Японии выросло до 17.

Источник: AP 2024

ТОКИО, 30 июл — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на юго-западе Японии магнитудой 7,1, которое произошло во вторник в префектуре Кумамото, возросло до 17, передает агентство Киодо со ссылкой на власти префектуры.

Число жертв землетрясения возросло до 17. Из них пять погибших — в торговом центре AEON, где, предположительно, из-за взрыва газа произошли сильнейшие разрушения. Еще восемь погибших на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро, где обрушилась труба после землетрясения.

Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на небольшой глубине 16 километров.