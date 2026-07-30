Между жарой и холодом: что приготовила погода до конца недели

В Москве и Брянске, как рассказали в издании «Метеовести», температура едва дотянула до +18 °С, а в Калуге и Твери и вовсе опустилась до сентябрьских +15 °С. При этом на Ямале и в Зауралье установилась экстремальная жара. В Ханты‑Мансийске воздух прогрелся до +35 °С — как в Каире, а в Салехарде побит суточный температурный рекорд — отмечено свыше +30 °С.
В четверг, 30 июля, атмосферная обстановка будет меняться. Северо‑запад Сибири накроют фронтальные облака — они принесут ливни, грозы и долгожданную прохладу. В европейской части России по‑прежнему останется циклон: самые сильные дожди прогнозируют в центре Русской равнины и на Верхней Волге. Особенно обильные осадки ожидаются в Нижнем Новгороде: там за сутки может выпасть объем воды, сопоставимый с двухнедельной нормой. В Казани, Чебоксарах и Туле также прогнозируется свыше четверти месячного объема осадков.
Температурные контрасты сохранятся. На юге Европейской России днем ожидается от +25 °С до +30 °С, в Зауралье — снова выше +30 °С, а в средней полосе из‑за плотной облачности температура останется в пределах от +18 °С до +23 °С.
Уже завтра, 31 июля, начнется перелом погодного тренда: циклон сместится на восток и к началу августа окажется над Уралом. С этим связано поступление арктического воздуха. На Ямале резкое похолодание начнется уже с пятницы: к началу недели температура в Салехарде вернется к климатической норме до +19 °С. В Центральной России с четверга сохранится дождливая и прохладная погода, но уже с воскресенья, 2 августа, в Москве ожидается потепление от +27 °С до +29° — это примерно на шесть градусов выше нормы.