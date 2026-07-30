Между жарой и холодом: что приготовила погода до конца недели

Уже завтра, 31 июля, начнется перелом погодного тренда: циклон сместится на восток и к началу августа окажется над Уралом. С этим связано поступление арктического воздуха. На Ямале резкое похолодание начнется уже с пятницы: к началу недели температура в Салехарде вернется к климатической норме до +19 °С. В Центральной России с четверга сохранится дождливая и прохладная погода, но уже с воскресенья, 2 августа, в Москве ожидается потепление от +27 °С до +29° — это примерно на шесть градусов выше нормы.