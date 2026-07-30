Кадр дня: героизм среди пожаров в Турции

На юго-западе Турции продолжается борьба с лесным пожаром, охватившим район Сейдикемер в провинции Мугла. Огонь угрожает жилым постройкам и сельскохозяйственным угодьям. К тушению привлечены силы пожарных расчетов и авиации МЧС Турции. В условиях сложного рельефа и сильного ветра, способствующего распространению пламени, значительную помощь оказывают местные добровольцы.