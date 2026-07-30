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Кадр дня: героизм среди пожаров в Турции

Очередное лето приносит на средиземноморское побережье Турции огненную угрозу. Но там, где стихия кажется всесильной, находится место простому человеческому мужеству.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 42% 755 мм рт. ст. +27°
Местный житель помогает тушить лесной пожар в районе Сейдикемер, турецкой провинции Мугла.
Источник: Reuters

На юго-западе Турции продолжается борьба с лесным пожаром, охватившим район Сейдикемер в провинции Мугла. Огонь угрожает жилым постройкам и сельскохозяйственным угодьям. К тушению привлечены силы пожарных расчетов и авиации МЧС Турции. В условиях сложного рельефа и сильного ветра, способствующего распространению пламени, значительную помощь оказывают местные добровольцы.