Жители Японии рассказали о самых страшных минутах землетрясения

На юге Японии, на острове Кюсю, 28 июля произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр пришелся на район префектуры Кумамото. В наиболее пострадавших населенных пунктах, в частности в городке Хикава, обрушились многие старые дома. В соседних Уки и Яцусиро, по сведениям издания The Guardian, зафиксировали серьезные разрушения: частично рухнул мост, оказались повреждены дороги и здания. Местные жители поделились историями спасения.
79‑летняя Суэми Нагата из Хикавы призналась, что толчки в этот раз оказались страшнее, чем во время землетрясения 2016 года. Вместе с мужем и старшей сестрой она не сумела покинуть город на автомобиле: гараж оказался разрушен. Тем не менее им удалось добраться до безопасного места — ратуши, что спасло их.
Многие жители, напуганные продолжающимися афтершоками, провели ночь в автомобилях возле здания мэрии. Там местные власти раздавали еду и воду.
Еще одну историю рассказала 40‑летняя женщина, которую зажало комодом. Она смогла выбраться из-под него, спасти детей и убежать вместе с ними к эвакуационному убежищу. Теперь семья находится в начальной школе Тоено, превращенной в пункт временного размещения.
Очевидцы отметили, что особенно тяжело вспоминать о тех, кого спасти не удалось. В городе Уки на глазах у людей пожарные безуспешно пытались вызволить из ловушки полностью разрушенного дома пожилого человека — друга детства 70‑летнего главы местного района.
А 63‑летнему мужчине из Яцусиро судьба подарила шанс. В день землетрясения у него был выходной, поэтому он не находился на работе в одноэтажном деревянном здании, которое в итоге обрушилось. Теперь мужчина ночует в палатке в собственном саду и пока не знает, как будет строить жизнь дальше.
Спасатели продолжают вести работы в условиях афтершоков: каждая минута на счету. Премьер‑министр Санаэ Такаичи назвала ситуацию гонкой со временем и пообещала сделать все возможное для поиска людей.