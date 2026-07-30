Жители Японии рассказали о самых страшных минутах землетрясения

А 63‑летнему мужчине из Яцусиро судьба подарила шанс. В день землетрясения у него был выходной, поэтому он не находился на работе в одноэтажном деревянном здании, которое в итоге обрушилось. Теперь мужчина ночует в палатке в собственном саду и пока не знает, как будет строить жизнь дальше.