Синоптики: россиянам стоит готовиться к аномальной осени

Синоптики прогнозируют, что осень в России может стать одной из самых необычных за последние годы. Как написали в издании «Город 21», ее отличительной чертой станут резкие температурные перепады и нестабильность погодных условий.
В Центральной России и на юге страны сентябрь местами будет походить на продолжение лета: днем показатели термометров могут достигать от +20 °C до +25 °C и выше. При этом теплые дни будут стремительно сменяться холодными фронтами, из‑за чего осень будет то наступать, то отступать, создавая эффект температурных качелей.
На Северо‑Западе, в Поволжье и на Урале картина будет иная: туда осень, напротив, придет раньше обычного. Жителей этих регионов ждут затяжные дожди, сильные ветры, а на севере не исключены ранние заморозки и мокрый снег.
Сибирь и Дальний Восток тоже столкнутся с нетипичной погодой. В одних регионах еще сохранятся теплые периоды, а в других в разгар еще календарной осени возможны почти зимние условия и продолжительные осадки.
Перед крайне неустойчивой погодой специалисты советуют заблаговременно принять необходимые меры. Владельцам садовых участков имеет смысл поторопиться с уборкой урожая и обеспечить надежную защиту культур от внезапных похолоданий. Водителям лучше не тянуть с переходом на сезонную резину: своевременная замена поможет избежать проблем на дорогах при резкой смене условий. Тем, кто остро реагирует на колебания погоды, стоит держать под контролем артериальное давление.
При этом важно помнить, что текущие метеопрогнозы на осень носят предварительный характер и будут дорабатываться по мере поступления новых сведений.