Синоптики: россиянам стоит готовиться к аномальной осени

В Центральной России и на юге страны сентябрь местами будет походить на продолжение лета: днем показатели термометров могут достигать от +20 °C до +25 °C и выше. При этом теплые дни будут стремительно сменяться холодными фронтами, из‑за чего осень будет то наступать, то отступать, создавая эффект температурных качелей.