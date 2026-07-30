Лесные пожары в Европе побили 20-летний рекорд

Лесные пожары в государствах Евросоюза продолжают набирать обороты, увеличивая площадь выжженных территорий каждый день. Как сообщает РИА Новости, сейчас огнем охвачено уже 434,9 тысячи гектаров. В начале месяца цифра достигала 126,8 тысячи гектаров.
Параллельно зафиксировали резкий рост экологической нагрузки. Выбросы углекислого газа за период с 22 по 29 июля составили девять мегатонн.
Ключевым фактором, обострившим ситуацию, стала исключительно мощная волна жары — одна из самых сильных за последние годы. Наиболее тяжелый урон стихия нанесла Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.
Во Франции масштабы бедствия достигли исторического максимума. По заявлению президента Эммануэля Макрона, количество природных пожаров стало рекордным со времен окончания Второй мировой войны.
В Испании обстановка осталась предельно напряженной. Премьер‑министр Педро Санчес доложил, что с начала 2026 года огонь уничтожил порядка 150 000 гектаров лесных массивов, унеся жизни 13 человек.
Специалисты характеризуют сложившуюся ситуацию как одно из наиболее масштабных и тяжелых природных испытаний, с которыми Европа сталкивалась в последние десятилетия.