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Лесные пожары в Европе побили 20-летний рекорд

Сложившаяся ситуация стала одним из наиболее масштабных природных испытаний для Европы. Сильнее всего пострадали пять стран: Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Лесные пожары в Европе летом 2026: площадь возгораний, пострадавшие страны, последствия
Источник: Reuters

Лесные пожары в государствах Евросоюза продолжают набирать обороты, увеличивая площадь выжженных территорий каждый день. Как сообщает РИА Новости, сейчас огнем охвачено уже 434,9 тысячи гектаров. В начале месяца цифра достигала 126,8 тысячи гектаров.

Критической точкой стал период с 15 по 22 июля. Впервые за 20 лет мониторинга площадь пораженных огнем земель перешагнула отметку 187,8 тысячи гектаров, а количество отдельных очагов возгорания достигло беспрецедентных 173 случаев.

Параллельно зафиксировали резкий рост экологической нагрузки. Выбросы углекислого газа за период с 22 по 29 июля составили девять мегатонн.

Ключевым фактором, обострившим ситуацию, стала исключительно мощная волна жары — одна из самых сильных за последние годы. Наиболее тяжелый урон стихия нанесла Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

Во Франции масштабы бедствия достигли исторического максимума. По заявлению президента Эммануэля Макрона, количество природных пожаров стало рекордным со времен окончания Второй мировой войны.

В Испании обстановка осталась предельно напряженной. Премьер‑министр Педро Санчес доложил, что с начала 2026 года огонь уничтожил порядка 150 000 гектаров лесных массивов, унеся жизни 13 человек.

Специалисты характеризуют сложившуюся ситуацию как одно из наиболее масштабных и тяжелых природных испытаний, с которыми Европа сталкивалась в последние десятилетия.