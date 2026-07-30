Лесные пожары в Европе побили 20-летний рекорд

Лесные пожары в государствах Евросоюза продолжают набирать обороты, увеличивая площадь выжженных территорий каждый день. Как сообщает РИА Новости, сейчас огнем охвачено уже 434,9 тысячи гектаров. В начале месяца цифра достигала 126,8 тысячи гектаров.