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Ученые выяснили, как потепление удлинило маршрут дождей

Потепление усиливает испарение над океанами и меняет маршруты осадков. Такие изменения отразились на распределение водных ресурсов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Ученые выяснили, почему дожди в 2026 году стали преодолевать большее расстояние, чем прежде: причины и последствия изменений
Источник: Magnific.com

Климатические изменения меняют не только объем осадков, но и сами маршруты движения атмосферной влаги. Капли дождя теперь преодолевают куда большие расстояния, чем прежде.

К такому выводу пришли ученые под руководством Трэвиса Аэренсона из Университета Вайоминга. Эксперты проанализировали сведения о перемещении влаги в атмосфере США за более чем 35 лет и опубликовали результаты в журнале Geophysical Research Letters.

Исследование показало, что на юго‑западных и южных равнинах влага теперь перемещается на 50−80 километров дальше, чем три с половиной десятилетия назад, и задерживается в верхних слоях атмосферы на два-четыре часа дольше, прежде чем выпасть в виде дождя.

Причина кроется в потеплении. Теплый воздух способен удерживать больше водяного пара, из‑за чего и меняются привычные схемы циркуляции влаги. При этом испарение активнее происходит над океанами, а не над сушей. Это тоже влияет на то, где и когда в итоге пройдут дожди.

Такие сдвиги имеют серьезные последствия. Распределение осадков напрямую диктует возможности землепользования и уровень водной безопасности. Из‑за того что влага все чаще приходит издалека, обеспеченность водой отдельных регионов все меньше зависит от локальных условий и все сильнее — от процессов, происходящих за их пределами. В перспективе это означает, что странам придется активнее координировать усилия и выстраивать трансграничное сотрудничество, чтобы надежно управлять ресурсами.