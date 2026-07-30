Ученые выяснили, как потепление удлинило маршрут дождей

Климатические изменения меняют не только объем осадков, но и сами маршруты движения атмосферной влаги. Капли дождя теперь преодолевают куда большие расстояния, чем прежде.
К такому выводу пришли ученые под руководством Трэвиса Аэренсона из Университета Вайоминга. Эксперты проанализировали сведения о перемещении влаги в атмосфере США за более чем 35 лет и опубликовали результаты в журнале Geophysical Research Letters.
Причина кроется в потеплении. Теплый воздух способен удерживать больше водяного пара, из‑за чего и меняются привычные схемы циркуляции влаги. При этом испарение активнее происходит над океанами, а не над сушей. Это тоже влияет на то, где и когда в итоге пройдут дожди.
Такие сдвиги имеют серьезные последствия. Распределение осадков напрямую диктует возможности землепользования и уровень водной безопасности. Из‑за того что влага все чаще приходит издалека, обеспеченность водой отдельных регионов все меньше зависит от локальных условий и все сильнее — от процессов, происходящих за их пределами. В перспективе это означает, что странам придется активнее координировать усилия и выстраивать трансграничное сотрудничество, чтобы надежно управлять ресурсами.