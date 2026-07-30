Ученые выяснили, как потепление удлинило маршрут дождей

Такие сдвиги имеют серьезные последствия. Распределение осадков напрямую диктует возможности землепользования и уровень водной безопасности. Из‑за того что влага все чаще приходит издалека, обеспеченность водой отдельных регионов все меньше зависит от локальных условий и все сильнее — от процессов, происходящих за их пределами. В перспективе это означает, что странам придется активнее координировать усилия и выстраивать трансграничное сотрудничество, чтобы надежно управлять ресурсами.