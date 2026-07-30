Небо Прикамья на две ночи накроет мощный метеорный поток

Пермский планетарий рассказал о предстоящем пике метеорного потока Южные δ-Аквариды. Жители Прикамья при малооблачных ночах 30 и 31 июля смогут увидеть до 25 метеоров в час.
Южные Аквариды входят в число самых впечатляющих метеорных потоков. Лучше всего его видно из Южного полушария. До широт Прикамья метеоры долетают довольно тусклые и трудно заметные в условиях городской засветки. Луна почти полностью освещена и помешает наблюдениям, доступны будут только редкие и особо яркие метеоры.
«Радиант в Пермском крае поднимается в середине вечера и достигает наивысшей точки около 02:00. Это будет лучшее время для наблюдений Южных Акварид», — пояснили в Пермском планетарии.