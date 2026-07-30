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Небо Прикамья на две ночи накроет мощный метеорный поток

Малооблачная погода позволит увидеть поток Южные Аквариды.

Сейчас в Ричмонде: +27° 6 м/с 45% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Unsplash

Пермский планетарий рассказал о предстоящем пике метеорного потока Южные δ-Аквариды. Жители Прикамья при малооблачных ночах 30 и 31 июля смогут увидеть до 25 метеоров в час.

Южные Аквариды входят в число самых впечатляющих метеорных потоков. Лучше всего его видно из Южного полушария. До широт Прикамья метеоры долетают довольно тусклые и трудно заметные в условиях городской засветки. Луна почти полностью освещена и помешает наблюдениям, доступны будут только редкие и особо яркие метеоры.

«Радиант в Пермском крае поднимается в середине вечера и достигает наивысшей точки около 02:00. Это будет лучшее время для наблюдений Южных Акварид», — пояснили в Пермском планетарии.